İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Arnavutköy'deki ayakkabı fabrikasında çıkan yangın hızla büyüdü. Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangında çatıda mahsur kalan işçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul'da fabrika yangını

'un Arnavutköy ilçesinde alt katı ayakkabı imalathanesi olan binanın deposunda çıkan yangın hızla büyüdü.

binanın üst katlarını da sardı. Duman tüm binayı kapladı.

İstanbul'da fabrika yangını - 1

Kapıya yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardı ancak yangına farklı bölümlerde yakalanan işçiler canlarını kurtarmak için çatıya çıktı.

Burada mahsur kalan işçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul'da fabrika yangını - 2

Dumandan etkilenen işçilere ilk müdahale olay yerine giden ambulanslarda yapıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

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