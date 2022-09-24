İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde alt katı ayakkabı imalathanesi olan binanın deposunda çıkan yangın hızla büyüdü.



Yangın binanın üst katlarını da sardı. Duman tüm binayı kapladı.



Kapıya yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardı ancak yangına farklı bölümlerde yakalanan işçiler canlarını kurtarmak için çatıya çıktı.



Burada mahsur kalan işçileri itfaiye ekipleri kurtardı.



Dumandan etkilenen işçilere ilk müdahale olay yerine giden ambulanslarda yapıldı.



İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının nedeni araştırılıyor.