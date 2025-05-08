İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Bağcılar'da sporcu formaları üreten fabrikanın baskı ve dikim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'da fabrika yangını

'da sporcu forması üreten beş katlı fabrikanın en üst katındaki baskı ve dikim bölümünde saat 07.00 sıralarında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kısa sürede büyüdü.

İstanbul'da fabrika yangını - 1 İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İŞÇİLER BİNADAN TAHLİYE EDİLDİ

Gece vardiyasında çalışan işçiler farikanın üst katından duman çıktığını görünce binayı tahliye etti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın çıkan katta maddi hasar meydana geldi.

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