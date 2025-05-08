İstanbul'da fabrika yangını
İstanbul Bağcılar'da sporcu formaları üreten fabrikanın baskı ve dikim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Bağcılar'da sporcu forması üreten beş katlı fabrikanın en üst katındaki baskı ve dikim bölümünde saat 07.00 sıralarında çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İŞÇİLER BİNADAN TAHLİYE EDİLDİ
Gece vardiyasında çalışan işçiler farikanın üst katından duman çıktığını görünce binayı tahliye etti.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın çıkan katta maddi hasar meydana geldi.
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