İstanbul'da fabrika yangını. 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı fabrikada gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın üst katında başlayan yangını fark eden fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 1'i ağır, 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.