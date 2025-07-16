İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın nedeniyle binadaki çalışanlar tahliye edilirken, fabrikanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında fabrika binasında ara ara patlamalar yaşandı.



Yangın sırasında oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.

İKİ SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ



Ekiplerin iki saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.



Yangında fabrikada büyük hasar oluştu.

