Arnavutköy'de fabrika yangını

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi'nde ofset, matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi bulunan 4 katlı bir fabrikada saat 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bodrum katında başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı.



İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı fabrika çevresinde ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı.



Dört farklı noktadan yangına müdahale eden itfaiyeye, yardım için çevre ilçelerden takviye ekipler de olay yerine sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında binanın iç kısmında ve dış cephesinde hasar meydana gelirken yaralı ve can kaybı olmadığı belirtildi.



Öte yandan, 4 katlı binada yaklaşık 2 yıl önce de benzer bir yangının çıktığı öğrenildi.