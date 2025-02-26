İstanbul’da facia ucuz atlatıldı: “Eğer uyusaydık hiç uyanmayacaktık”

İstanbul Arnavutköy’de bir grup tatil için bungalov kiraladı. Gruptaki dokuz kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.



Telefonla yardım istedikleri yakınlarının olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan dokuz kişinin, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



O gece bungalovda kalanlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Olayın yaşandığı bungalov

İŞLETME SAİHİBİ “İKİ SAATTE BİR HAVALANDIRIN” DEMİŞ



23 Şubat gecesi 02.00 sıralarında bungalova giriş yaptıklarını anlatan Öznur Demir, “İşletme sahibi bize gece soğuk olur bunu yakmalısınız dedi. Nasıl yakılacağını anlattı, ‘Şu kademeye basacaksınız, soğuk olursa yakın’ dedi. Ama sadece ‘İki saatte bir havalandırın’ diye ekledi. Havalandırmazsak nasıl bir tehlike oluşturabileceğine dair hiçbir şey söylemedi.” diye konuştu.



Sabaha karşı 06.00 sıralarında sobayı açtıklarını anlatan Demir, “Daha sonra hep beraber uyuduk. Benim küçük çocuğum mide bulantısı ve öksürmeye başladı, bizi de o şekilde uyandırdı. Saat 08:30 - 09:00 arasıydı. Hepimizin kalkınca zaten kötü hissettik.” dedi.

Olayın yaşandığı bungalov

“ZEHİRLENEREK ÖLEBİLİRDİK”



Bungalovdaki dokuz kişinin de baş dönmesi yaşadığını söyleyen Demir, şöyle devam etti:



“Hemen Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne gittik. Orada bazı tahliller yapıldı ve kan testinde yüksek dozda karbon monoksit gazı tüketimi ortaya çıktı. Biz de ölebilirdik, yanarak olmasa da zehirlenerek.



Çok büyük bir tehlike atlatıldı, çoluk çocuk hastanede sabaha kadar kaldı. Çocuklar başka hastanelere sevk edildi. Şu an bedenen iyiyiz belki ama psikolojik olarak çok kötüyüz.”

O gece bungalovda kalan dokuz kişi yaşadıklarını anlattı