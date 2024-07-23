İstanbul’da faciaya davet: Akıllara İzmir’deki olay geldi

İzmir’de iki kişinin yağan yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesi gündemdeki yerini korurken, İstanbul’da da benzer bir olaya davetiye çıkarıldığı ortaya çıktı. Fatih’te cadde üzerinde açıkta duran elektrik kabloları, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

İstanbul’da faciaya davet: Akıllara İzmir’deki olay geldi

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’de yaşanan elektrik faciasının bir benzerine ’da da davetiye çıkaran elektrik kabloları, ekipler tarafından kaldırıldı.

Fatih’teki Kocamustafapaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde açık bir halde bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti.

Cadde üzerinde bulunan bir işletme tarafından ağaç aydınlatması için çekilen kablolar, işletmenin kapanmasıyla birlikte yerinden çıkarılmadı.

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İstanbul’da faciaya davet: Akıllara İzmir’deki olay geldi - 1

Zaman içinde elektrik kabloları aşınma sonucu görünür hale geldi.

Mahalle sakinleri 'in Konak İlçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği acı olayın kendi başlarına da gelmemesi için ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen zabıta ve elektrik kurumundan ekipler kabloları kontrol etti.

Ekipler, cadde üzerinde bulunan eski bir işletme tarafından çekilmiş ve açıkta kalan elektrik kablolarını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı.

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