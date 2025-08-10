İstanbul'da feci kaza: 3 yaralı

İstanbul Başrampaşa'da Muhammed Emir Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Esenler Metris bağlantı yolunda mazotu bittiği için park halinde duran Fatih Altay yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu Fatih Akarsu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö. ve diğer sürücü Fatih Altay da hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan Fatih Altay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö.'nün alkollü olduğu anlaşıldı.