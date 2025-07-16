İstanbul'da feci kaza: Kalp krizi geçirip, otobüse çarptı

İLK DEĞERLENDİRME SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İETT'den yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitiren sürücünün kalp rahatsızlığı olduğu ve kazadan kısa bir süre önce diyalizden çıktığı kaydedilerek kazanın kalp krizi sonucu yaşandığının değerlendirildiği ifade edildi.

YOLCU OTOBÜSÜ BOŞTU

Yolcu bulunmadığı belirtilen otobüsün şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.