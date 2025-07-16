İstanbul'da feci kaza: Kalp krizi geçirip, otobüse çarptı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İETT otobüsüne çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı olan sürücünün, kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sazlıbosna Mahallesi Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde Yasin Parlayan (38) idaresindeki 34 NL 6554 plakalı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen İhsan Kayacan (65) yönetimindeki 34 EVT 438 plakalı otomobil çarpıştı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü İhsan Kayacan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.
İLK DEĞERLENDİRME SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İETT'den yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitiren sürücünün kalp rahatsızlığı olduğu ve kazadan kısa bir süre önce diyalizden çıktığı kaydedilerek kazanın kalp krizi sonucu yaşandığının değerlendirildiği ifade edildi.
YOLCU OTOBÜSÜ BOŞTU
Yolcu bulunmadığı belirtilen otobüsün şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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