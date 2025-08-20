İstanbul'da feci kaza: İlayda öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İstanbul'da otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde Emre Vural idaresindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı.
Sağlık ekipleri İlayda Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Büyükçekmece
- Kaza