İstanbul'da feci kaza: İlayda öldü, 3 kişi ağır yaralandı

İstanbul'da otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul Karaağaç Mahallesi'nde Emre Vural idaresindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı.

Sağlık ekipleri İlayda Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

