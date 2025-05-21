İstanbul'da feci ölüm: Fenalaşıp yola düştü, üzerinden araç geçti

İstanbul'dan korkunç bir ölüm haberi geldi.

Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nin kaldırım kısmında yürüyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yola düştü.

SERVİS MİNİBÜSÜ EZDİ



Yaya, bu sırada seyir halindeki bir servis minibüsünün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

