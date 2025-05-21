İstanbul'da feci ölüm: Fenalaşıp yola düştü, üzerinden araç geçti
İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken fenalaşarak yola düşen kişi, servis minibüsünün üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'dan korkunç bir ölüm haberi geldi.
Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nin kaldırım kısmında yürüyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yola düştü.
SERVİS MİNİBÜSÜ EZDİ
Yaya, bu sırada seyir halindeki bir servis minibüsünün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Savcılık ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin, fenalaşarak dengesini kaybedip yola düştüğü anda üzerinden servis aracının geçmesi yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Küçükçekmece
- Ölüm
- Azerbaycan