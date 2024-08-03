İstanbul’da feci ölüm: Yan yatan hafriyat kamyonunun altında kaldı

İstanbul Sarıyer’deki inşaatta feci bir kaza yaşandı. İnşaat alanında yük indiren Abdülkadir Doğan isimli işçi, yan yatan hafriyat kamyonunun altında kaldı. Doğan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul’da feci ölüm: Yan yatan hafriyat kamyonunun altında kaldı

Sarıyer’de inşaat alanında yük indirirken yan yatan hafriyat kamyonunun altında kalan yaşamını yitirdi.

Rumeli Hisarı Mahallesi Bebek Yolu Sokak’taki bir inşaat alanında yük indiren Serdar Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu kasasını kaldırırken yan yattı.

Bu sırada kamyonun yanında bulunan inşaat işçisi Abdülkadir Doğan aracın altında kaldı.

İstanbul’da feci ölüm: Yan yatan hafriyat kamyonunun altında kaldı - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Doğan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Serdar Ö. ise polislerce gözaltına alınıp Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi’ne götürüldü.

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