İstanbul'da FETÖ operasyonlarında 13 bin 272 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri başta olmak üzere Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ile 39 ilçe müdürlüğü bünyesindeki ekipler, 10 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ 'cü askerlerin 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği darbe girişiminde ülke genelinde 63 polis, 6 asker ve 184 sivil şehit oldu.

FETÖ'NÜN ASKERİ, KAMU VE GÜNCEL ÇALIŞMALARI

İstanbul'daki Cumhuriyet başsavcılıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile büyük bir koordinasyonla hareket eden emniyet güçleri, FETÖ'nün askeri, kamu ve güncel yapılanmalarına yönelik çalışmalar yürüttü.

Emniyet güçleri, darbe girişimine katılan, planlayan, kendilerini gizleyen, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde görev bekleyen ve güncel yapılanma için hazırlıklar yapan şüphelilere yönelik binlerce başarılı operasyon gerçekleştirdi.

9 BİN 626 OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, darbe kalkışmasının ilk anlarından itibaren hain teröristlerin adalete teslim edilmesi için adeta iğneyle kuyu kazar gibi gece gündüz demeden 10 yıldır yürüttükleri çalışmalarda, sahada aktif olarak rol alan veya emri verenlerin de aralarında bulunduğu zanlıların yakalanmasına yönelik 9 bin 626 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda aralarında rütbeli, kamu çalışanı, doktor, hakim ve savcıların da bulunduğu 34 bin 116 şüpheliyi yakalayan İstanbul polisi, zanlıları işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü adliyelere sevk etti.

13 BİN 272 TUTUKLAMA

Son 10 yılda yakalanan ve hakimliğe sevk edilen zanlılardan 13 bin 272'si tutuklanırken 8 bin 536'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak, 12 bin 308'i ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.