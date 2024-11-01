İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 kişi yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü FETÖ'nün askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü 'nün emniyet ve askeri yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüpheli için kararı verildi.

Emniyet güçlerinin 15 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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