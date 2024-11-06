İstanbul’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da polis, FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyonda, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Arşiv

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da düzenlenen operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası yaptıkları suçlamasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası sosyal medyada övücü paylaşımlarda bulunan ve örgütün propagandasını yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

İstanbul’da birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Öne Çıkan Video

ABD Seçim Sonuçları 2024: Trump'ın açıklama yapması bekleniyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...