İstanbul’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası yaptıkları suçlamasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası sosyal medyada övücü paylaşımlarda bulunan ve örgütün propagandasını yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.



İstanbul’da birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 8 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Şüphelilerin polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.