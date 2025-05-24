İstanbul'da FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcıları tespit edildi

FETÖ Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün şifreli haberleşme aracı olan Bylock kullanıcısı 11 şüpheli tespit edildi. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

2'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 8 GÖZALTI

9 kişiye yönelik Istanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 1 zabıt katibi ve 1 adli tıp kurumunda doktor olmak üzere toplam 2’si kamu görevlisi bulunuyor.