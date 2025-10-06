İstanbul’da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3'ü kamu, 2'si özel sektör çalışanı 5 doktor hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.



Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.



ÖRGÜTÜN TUS KAMPINA KATILDILAR

Şüphelilerin FETÖ tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları ve sözde TUS imamıyla irtibatlarının olduğu öne sürülmüştü.

Ayrıca şüpheliler hakkında, FETÖ üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanlarının bulunduğu, Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıklarının tespit edildiği belirtilmişti.