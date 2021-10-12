İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 09:05

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında, itirafçı olan örgüt üyelerinin beyanları bulunan 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında halen aktif görevde olan kamu personellerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...