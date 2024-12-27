İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü

Tarihi Üsküdar Şifa Hamamı önünde toplanan yüzlerce kişi, "Dökme Kurşun'dan soykırıma Siyonist saldırganlık sürüyor" yazılı pankart açarak, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Yıkılsın siyonist İsrail Devleti" sloganları attı.



Kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail askerlerinin katlettiği aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğrafının bulunduğu flamayla Uncular Caddesi'nden Üsküdar Meydanı'na kadar yürüdü. Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.