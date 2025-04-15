İstanbul'da film gibi kovalamaca

Yunus polisi timleri Esenyurt'ta 34 FMN 769 plakalı cipi şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ne kadar kaçan şüpheli, başka bir otomobil ile çarpıştı. Aracın kaza yaparak durmasıyla birlikte, Yunus polisleri şüpheliyi yakalamak için aracın tekerleklerine ateş ederek, camlarını kırdı. Kaçtığı cipten çıkarılarak yere yatırılan şüpheli, ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Kovalamaca sırasında 3 polis memurunun yaralandığı, tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Şüphelinin çarptığı aracın sahibi Kamil Şahin "Biz caddeden geliyorduk. O da yukarıdan aşağı geldi. Hızlı geldiği için kafa kafaya çarpıştık. Polisler zaten arkasındaydı. Sonra onlar durdurdular" dedi.