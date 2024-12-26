İstanbul'da film platosunda yangın çıktı

Yangın, 01.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan film platosunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm plato alanını sardı.

Yangın, çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak caddeye giriş ve çıkışları kapattı.