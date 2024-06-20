İstanbul'da film setine silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

Kartal'da film seti ofisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da film setine silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan film çekim seti ofisine ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyada yer alan, saldırı sonucu bir oyuncunun yaralandığı bilgisinin doğru olmadığını belirleyen ekipler, zanlıların sete taksi ile gelerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve aynı yolla kaçtıklarını tespit etti.

Esenyurt'ta gözaltına alınan taksici Ş.T'nin, sorgusunda, kendisini B.G'nin aradığını, daha sonra Beyoğlu'ndan S.Y'yi alarak olay yerine gittiklerini, aracı cadde üzerinde beklerken saldırının gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler B.G. ile S.Y. de adresleri belirlendikten sonra yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 73 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G ile S.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, taksici Ş.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta tarihi ahşap ev yandı

Sinop’ta tarihi ahşap ev yandı

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...