İstanbul'da filyasyon ekibine saldırı (Sağlık çalışanına saldıran 2 kişiye gözaltı)

İstanbul Fatih'te yol verme kavgasında saldırıya uğrayan iki doktor darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Derviş Ali Mahallesi Dilmaç sokakta yaşanan olayda corona virüs salgını nedeniyle Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli A.I. ve B.A. filyasyon için görev aldığı sırada yol verme tartışması yaşandı.

İddiaya göre bir kişinin şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

"SALDIRGAN İKİNCİ KEZ GELDİ YİNE DOKTORA SALDIRDI"



Güvenlik kamerasıyla yansıyan kavgaya şahit olan sokak sakinlerinden Metin Öztekin, "Olaya biraz geç kaldık. Sağlık çalışanına acıdım ağzı yüzü kan içerisindeydi. Doktor 'niyetliyim' diyerek kendisine saldıran kişiye elini bile kaldırmadı. Saldırgan tek başınaydı, diğer araçta doktor, hemşire ve şoför vardı. Saldırgan ikinci kez geldi yine doktora saldırdı sonra bırakıp gitti " dedi.

Olaya evinin penceresinden şahit olan Zekiye Tilbeç, "Sağlık memurlarını üzerinde tulum vardı, arabanın çevresinde kaçmaya çalışıyorlardı. O sırada doktorun burnunun kırıldığını duydum. Sonrasında kaçmışlar" diye konuştu.

