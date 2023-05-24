İstanbul'da fırında patlama: 2 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde iddiaya göre yeni açıldığı belirtilen bir fırının deposunda pürmüz patladı.

Patlama saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada hafif şekilde yaralanan Mahmutcan Germe ile Hayrettin Erdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.