İstanbul'da fırtına alarmı. Saat verildi, hızı 60 kilometreye kadar çıkacak
18.11.2026 03:32
Son Güncelleme: 18.11.2026 04:06
İstanbul'da bugün fırtınanın hızının 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Yurdun batı bölgesinde şiddetli lodos etkili. Bugün İstanbul dahil 12 il için sarı kod verilirken lodosun hızının saatte 60 kilometre hıza çıkması bekleniyor.
İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün gece ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
AKOM SAAT VERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), rüzgarın bugün saat 11.00'den itibaren şiddetini artıracağını ve Cuma akşam saatlerine kadar fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulundu.
Lodos fırtınası nedeniyle sıcaklıkların 19-22 derece aralığında olacağı belirtildi.
Meteorolojinin son verilerine göre 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
BİR UYARI DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GELDİ
İçişleri Bakanlığı da, bugün birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar beklendiğine dikkat çekildi.
Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile rüzgarla birlikte çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”
12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Uyarı verilen iller şunlar;
Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye
Marmara'da beklenen fırtına ile birlikte, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Nevşehir, Kayseri ve Sinop çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'da fırtına, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.
Yağışların Karadeniz kıyıları (Samsun hariç) ile Adana, Osmaniye, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara (Çanakkale hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Marmara'da ve Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi.
DENİZ ULAŞIMININA FIRTINA ENGELİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferin iptal edildiği duyuruldu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
GÖKÇEADA VE BOZCADA SEFERLERİNDE DE İPTALLER VAR
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.