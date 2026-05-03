İstanbul'da fırtına. Heybeliada'nın simgesi dev bayrak direği devrildi

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar nedeniyle Heybeliada'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, adanın zirvesindeki bayrak direği fırtınanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü.



Direğin çocuk parkına yakın bir bölgeye devrilmesi ve olay anında çevrede kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti.



Şiddetli hava muhalefeti sonucu kullanılamaz hale gelen bayrak direği, belediye ekipleri tarafından yerinden kaldırılarak güvenlik önlemleri alındı.



Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.