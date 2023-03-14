İstanbul'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucunda fuhuşa aracılık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Savcılığın gözaltı talimatı üzerine Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy’de 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, 8 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.