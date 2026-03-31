İstanbul'da fuhuş operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde fuhuşla mücadele doğrultusunda gelen ihbarlara istinaden Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından projeli bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar'da fuhuş yapılan 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verildiği belirtildi.

ÇANAKKALE'DEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 68 KADIN KURTARILMIŞTI

Çanakkale'de de iki ay önce emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken 8 mağdur kadın ise kurtarılmıştı.