İstanbul'da gaspçı dehşeti: Holding yöneticisi kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da bir şirket binası önünde kadını başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçtı.



Olay sabah saatlerinde Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki holding binası önünde yaşandı.

İÇİNDE 3 MİLYON LİRA OLAN ÇANTAYI ÇALDILAR



İddialara göre holdingde yönetim kurulu üyesi olan Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla şirket binasından çıkarak lüks cipe binecekleri sırada yanlarına bir araç yaklaştı.

PERSONELİN MAAŞINI KAPTIRMAMAK İÇİN DİRENDİ



Silahlı ve maskeli 3 saldırgan, para dolu çantayı almak istedi. Ancak Koçan, personellerin maaşının bulunduğu çantayı vermemek için direnince saldırganlar silahla ateş açtı.

Koçan başından yanındaki kişi ise kolundan yaralandı. Sibel Koçan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, araçta inceleme yaptı.



''PUSU KURMUŞLAR''



Bir görgü tanığı, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu.



ARAÇ İKİZ PLAKA ÇIKTI



Bu arada kaçan saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlendi.



SALDIRGANLAR ARANIYOR



Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



ESKİ KOCASI İNTİHAR ETTİ



Öte yandan Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. Kaldığı binanın 20'nci katından atlayarak intihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.