İstanbul'da gaspçı dehşeti: İş insanını başından vurdu

İstanbul'da gasbedilmek istenen Suriyeli bir iş insanı, silahla vurularak ağır yaralandı.



Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 7 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde yaşandı.



İddiaya göre, 50 yaşındaki Suriyeli iş insanı Halit Salah, gezmek için Hatay'dan İstanbul'a geldi. Salah, Gaziosmanpaşa'da yolda yürürken bir kişi önünü kesti ve üstündeki paraları vermesini istedi.



Suriyeli iş insanı, yaşanan itişmenin ardından gaspçıdan kaçarak bir akaryakıt istasyonuna kadar ilerledi. Salah'ın peşinden gelen gaspçı, tabancasını çıkartarak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar iş insanının başına isabet etti. Saldırgan ise motosiklete atlayarak hızlıca kaçtı.

İŞ İNSANININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR



Suriyeli iş insanı Halit Salah hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salah'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI Olay sonrası kaçan saldırgan U.B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



U.B.'nun ifadesinde, Suriyeli iş insanını yan baktığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. TUTUKLANDI Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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