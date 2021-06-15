İstanbul'da gaspçı dehşeti: Kadını başından vurup kaçtılar

İstanbul'da gaspçı olduğu belirtilen kişilerin saldırısına uğrayan kadın başından vurularak öldürüldü.



Olay sabah saatlerinde Ataşehir ilçesi Küçükbakköy Mahallesi Başar Sokak'taki holding binası önünde yaşandı.

PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDILAR



İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan, para dolu çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Kadını başından vuran kar maskeli 3 gaspçı para dolu çantayı alarak kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, araçta inceleme yaptı.

''PUSU KURMUŞLAR''



Bir görgü tanığı "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.