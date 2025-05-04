İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü

Levent'teki camide akşam namazını kılan grup İsrail aleyhine slogan atarak yürüyüşe geçti.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Kağıthane Temsilcisi Murat İzmir, binlerce Filistinlinin ev ve arazilerinin işgal edildiğini, yapılan tüm anlaşmalara rağmen İsrail'in Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmayı sürdürdüğünü söyledi.



Kağıthane Eğitime Destek Platformu ve Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı Aziz Gündoğdu'nun dua etmesinin ardından grup, konsolosluk önünden ayrıldı.