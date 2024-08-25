İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yürüyüş Fatih Camii'nin önünde başladı. Yürüyüş Edirnekapı'da sona erecek.