İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü

İstanbul'da Filistin'e destek eylemi yapılıyor. "Gazze'yi unutma" yürüyüşü için Fatih Camii'nin önünde büyük bir kalabalık bir araya geldi. Gazze'de Filisitinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekmek için yapılan yürüyüş Edirnekapı'da sona erecek.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yürüyüş Fatih Camii'nin önünde başladı. Yürüyüş Edirnekapı'da sona erecek.
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