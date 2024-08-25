İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü

İstanbul'da Filistin'e destek eylemi yapılıyor. "Gazze'yi unutma" yürüyüşü için Fatih Camii'nin önünde büyük bir kalabalık bir araya geldi. Gazze'de Filisitinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekmek için yapılan yürüyüş Edirnekapı'da sona erecek.

İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yürüyüş Fatih Camii'nin önünde başladı. Edirnekapı'da sona erecek.

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