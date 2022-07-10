İstanbul'da gece gündüze döndü: Dakikada 65 şimşek

İstanbul'da gece etkili olan sağanakta en fazla yağış metrekareye 113 kilogram ile Sarıyer'de kaydedilirken kentte dakikada 65 şimşek çaktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.07.2022 - 13:11 | Son Güncelleme : 10.07.2022 - 13:19

İstanbul'da gece gündüze döndü: Dakikada 65 şimşek

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Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur, Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresinde, Avrupa Yakası'nın ise genelinde etkili oldu.

En fazla yağış metrekareye 113 kilogram ile Sarıyer, 99 kilogram ile Büyükçekmece, 96 kilogram ile Eyüpsultan, 78 kilogram ile Şişli ve 76 kilogram ile Beykoz ilçelerinde kaydedildi. Diğer ilçelerde ise bu oranın metrekareye 20-50 kilogram aralığında olduğu gözlendi.

Anlık şimşek verisi haritalarına göre, kentte dakikada 65 şimşek çaktı.

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