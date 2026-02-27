İstanbul'da gece yarısı yangın paniği

İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'in Derviş Ali Mahallesi'nde metruk bir binada gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 katlı ahşap binaya sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekibi alevlere müdahale etmekte zorlandı.

Yangında ahşap binada yaşayan vatandaşlar, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından iki binadaki yangın söndürüldü.

Ahşap binadan itfaiye ekiplerinin çıkardığı ve dumandan etkilendiği anlaşılan bir kediye ambulansta sağlık ekiplerince oksijen maskesi takılarak kendine gelmesi sağlandı.