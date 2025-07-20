Buzdolabı patladı, 4 gecekondu kül oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece yarısı 4 gecekondu kül oldu.



Gece saatlerinde Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'taki gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede bitişikteki diğer gecekondulara da sıçradı.



Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının ardından 4 gecekondu kullanılamaz hale geldi.



'ÇOCUKLARI ALDIĞIM GİBİ DIŞARI KAÇTIM'



Yangının başladığı gecekonduda yaşayan Emine Balkan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşim geldi sese kalktım. Buzdolabı yanıyormuş, çocukları aldığım gibi dışarıya kaçtım. Hemen itfaiyeyi aradım. Ondan sonra buzdolabı patladı herhalde. Diğer binalar da alev aldı."