İstanbul'da genç kıza durakta sözlü taciz: Şüpheli yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi durağında sabah saatlerinde otobüs bekleyen G.D.'nin yanına yaklaşan S.D., genç kıza sözlü tacizde bulundu.

İddiaya göre bir süre uzaklaşan şüpheli, ardından tekrar G.D.'nin yanına giderek "Çok güzelsin, gel seni bırakayım." ifadelerini kullandı.

Taciz edilen genç kız şüpheliye tepki gösterdikten sonra uzaklaştı.

G.D., cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Görüntülerde, S.D.'nin genç kızı taciz ettiği anlar yer aldı.

G.D., çektiği görüntü kaydıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi.