İstanbul’da genel güvenlik uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde; İlçe Emniyet müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü’nde görevli personellerin katılımı ile Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde 43 noktada genel güvenlik uygulaması yapıldı.

Uygulamaya 74 emniyet ekibi destek verdi.