İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Tesisteki iş makinelerinin de yardımıyla depoda açılan bölümlerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti.



Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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