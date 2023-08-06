İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul Esenyurt'ta hurda atıkların depolanıp dönüştürüldüğü tesiste yangın çıktı. Ürünlerin depolandığı alanda başlayan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki hurda atıkların dönüştürüldüğü tesiste saat 07.50 sıralarında yangın başladı.

, henüz belirlenemeyen bir nedenle malzemelerin depolandığı kapalı alanda çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

Tesisteki iş makinelerinin de yardımıyla depoda açılan bölümlerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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