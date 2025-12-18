İstanbul'da "Gıda Güvenliği Toplantısı" yapıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gıda Güvenliği Toplantısı'nın, Vali Davut Gül'ün başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Gıda konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiği vurgulanan paylaşımda, İstanbulluların sağlığı için bu alandaki denetimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sunumunun alındığı toplantıda, kentte gıda güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, önlemler ve denetimlerin değerlendirildiği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2025'te gerçekleştirdiği resmi kontrol sonuçlarına yer verilen paylaşımda, "135 bin 947 gıda işletmesine 217 bin 277 denetim yapıldı. 9 bin 303 işletmeye ceza uygulandı. Toplam 565 milyon 258 bin 639 lira ceza verildi. Savcılığa 87 kez suç duyurusunda bulunuldu. 262 işletme faaliyetten men edildi. 7 bin 617 numune alındı." bilgisi verildi.