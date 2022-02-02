İstanbul'da gizemli kazı: Kayıp kişinin cesedinin arandığı öğrenildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde boş bir arazide yapılan kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat K.'nın ortadan kaybolması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi.



Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı.

İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

CESET GÖMÜLDÜ İDDİASI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 39 yaşındaki Murat K.'nin kayıp olduğuna dair yapılan ihbar ardından soruşturma başlattığı belirtildi.



20 Ocak'ta "kasten öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanığın, Murat K.'nin cesedinin Büyükçekmece'deki boş bir araziye gömüldüğünü söylemesi üzerine burada arama çalışması başlatıldığı kaydedildi.



Ayrıca Murat K.'nin 20'den fazla adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.

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