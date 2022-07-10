İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Akşam aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.



Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.



Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.



Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.

Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

ESENYURT'TA BODRUM KATLARI SU BASTI

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kıraç'ta bir çok ev ve işyerini su bastığı öğrenildi.



Sağanak yağış Esenyurt ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi.

İlçede bulunan bir derenin taştığı öğrenilirken dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği belirtildi. Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.