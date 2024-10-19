İstanbul'da gökkuşağı sürprizi: Turistler o anları görüntüledi

İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi: Turistler o anları görüntüledi

’da öğle saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi.

Beyoğlu semalarında oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi: Turistler o anları görüntüledi - 1

Galata Kulesi’ni ziyaret eden turistler de karşılaştıkları gökkuşağı sürprizini cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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