İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

Başakşehir'de boş bir arazideki gölete giren 3 çocuktan ikisi boğuldu.

İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

Kayabaşı Mahallesi 24. Bölgesi'nde akşam saatlerinde yabancı uyruklu 3 eğlenmek için etrafı çevrili gölete girdi.

Çevredeki vatandaşlar, çocukların bağırmasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğuldu - 1

Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile İBB Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları sevk edildi.

Dalgıçları gölette 7 yaşındaki F.A. ve 10 yaşındaki B.A'nın cansız bedenine ulaştı, bir ise hastaneye sevk edildi.

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