İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile İBB Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları sevk edildi.



Dalgıçları gölette 7 yaşındaki F.A. ve 10 yaşındaki B.A'nın cansız bedenine ulaştı, bir çocuk ise hastaneye sevk edildi.