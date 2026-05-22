İstanbul'da göz gözü görmüyor. Sis nedeniyle köprüler kayboldu

İstanbul 'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimleri, İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis yoğunlaştı.

Avrupa ile Anadolu yakasındaki birçok ilçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Sis nedeniyle yüksek binaların üst katları görünmez hale geldi.

Boğaz hattındaki köprüler ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

VAPUR SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

Sis nedeniyle vatandaşlar vapurların çalışıp çalışmadığını merak ederken Şehir Hatları, vapur seferlerine ilişkin herhangi iptal duyurusu yayınlamadı.