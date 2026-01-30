İstanbul'da Gündoğmuşlar'a şafak baskını

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde cinayet, yaralama, tehdit ve yağma gibi eylemlere adı karışan Gündoğmuşlar isimli çeteye yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, emniyet güçleri bu sabah saatlerinde harekete geçti.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında çete içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 10 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, çelik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Tüm suç örgütlerine yönelik soruşturmalar kararlılıkla devam edecektir." denildi.