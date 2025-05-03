İstanbul'da günlerdir aranıyordu: Acı haber geldi

Esenler'da ikamet eden Öztürk'ün yakınları, 28 Nisan günü öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine durumu polise bildirdi.

İstanbul 'da günlerdir aranan demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu.

Arama çalışmalarına çok sayıda ekip katıldı

Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması sonucu bölgeye gece saatlerinde polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Öztürk'ü bulmak için ormanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

GÖLETİN KIYISINDA ÖLÜ BULUNDU

UMKE ekipleri, ormandaki göletin kıyısında bulunan Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.