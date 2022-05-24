İstanbul'da günübirlik kiralık dairede şüpheli ölüm

İstanbul'da lüks sitede kiralık dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen genç kız öldü.

KİRALIK DAİREYE EĞLENMEYE GİTMİŞLER



Esenyurt ilçesi Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine ikisi kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti.

17 YAŞINDAKİ RABİA CAMDAN DÜŞTÜ



O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü.

ARKADAŞLARI KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak olayı polise ihbar etti.



YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.



Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR



Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.