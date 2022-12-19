İstanbul'da güpegündüz bakım bahanesiyle hırsızlık: İnternet kablolarını çaldılar

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde, yaklaşık iki hafta önce öğle saatlerinde işçi kıyafetleri giyen 3 kişi, sokaktaki rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girdi. Dubayı sokağa koyarak bakım çalışması süsü veren şüpheliler, yeraltından geçen internet kablolarını çaldı.



Yaşanan olayın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesildi. Günlerdir interneti kesik olan mahalleli, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.



"ÇOCUKLAR İKİ HAFTADIR ÖDEV YAPAMIYOR"



İnternetin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Barış Oruç, "Demek ki internetimiz o yüzden yokmuş. Çocuklar, iki haftadır ödev yapamıyor. Yetkilileri arıyoruz. Ayın 23'ü gibi gelecekmiş ama nasıl gelecek bilmiyorum. Hırsızlık olayını bilmiyordum. Çocuğum şu an mobil hattın internetinden faydalanıyor" şeklinde konuştu.



"KABLOLARIN ÇALINDIĞINI BİLMİYORDUK"



Ayfer Mert, "Kabloların çalındığını bilmiyorduk. Aradık, genel bir arıza olduğu söylendi. Yetkiler gelmişler. Kabloların çalındığını söylemişler. Bütün sokakta internet yok. Çocuklar da mağdur" ifadelerini kullandı.