İstanbul'da güpegündüz işkence: Üzerinde sigara söndürüp, sosyal medyada paylaştılar

İstanbul'da altı kişi, 50 bin lira istedikleri iki kişiye güpegündüz dövdü ve o anları sosyal medyadan paylaştı.

Olay, 30 Temmuz günü Sultanbeyli'de meydana geldi.

Önceden tanıştıkları R.K. ve Y.H. isimli kişileri arayan şüpheliler, 50 bin lira para istedi.

Parayı vermeyi kabul etmeyen R.K. ve Y.H.'yi tehdit eden şüpheliler, buluşmaya çağırdı.

Belirtilen yere giden R.K. ve Y.H., burada altı kişi tarafından dövüldü.

Şüpheliler, dövdükleri gençlerden birinin üzerinde sigara söndürmeye çalıştı ve yaşananları videoya kaydetti.

R.K. ve Y.H.'nin olay yerine geldiği motosikleti çalan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

R.K. ve Y.H.'nin dövüldüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Şüpheliler E.B., H.E.K., T.Y.E., Y.M., M.M.B. ve M.T.B.'nin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon işle şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan altı şüpheli, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamaları ile sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.